Актер театра и кино Максим Матвеев посетовал на нелегкую долю артиста и заодно посочувствовал женщинам, передает Teleprogramma.Pro.

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Дело в том, что сейчас Матвеев погружен в работу над новой ролью. Одна из составляющих этой работы — смена имиджа. Актер провел в салоне красоты четыре часа, чтобы изменить цвет волос и полностью соответствовать типажу персонажа, роль которого он будет исполнять.

«Что самое сложное в работе актера? Текст учить? Нет… Плакать, орать, рвать душу? Нет. Отсидеть четыре часа на одном месте на стрижке-покраске ради соответствия персонажу. Вот это, я вам скажу, испытание. Женщины — респект вам!» — написал артист в сторис, прикрепив фотографию из салона.

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