Ученые открыли неожиданное влияние грибов шиитаке на здоровье человека

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Алиса Маркова
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Исследователи установили, что грибы шиитаке приносят пользу иммунной системе.

Ученые открыли неожиданное влияние грибов шиитаке на здоровье человека

Фото: www.globallookpress.com

Популярные в азиатской кухне грибы шиитаке оказались крайне полезными для здоровья. Вывод о положительном влиянии продукта на человеческий иммунитет сделали ученые после пяти лет исследований.

Специалисты из Ирландии установили, что шиитаке особенно эффективны в борьбе с бактериями, которые становятся причиной воспалительных процессов в верхних дыхательных путях. Ученые даже создали лекарственную сыворотку для внутривенных инъекций на основе этих грибов.

Исследователи предполагают, что их открытие может стать шагом к прорыву в лечении сепсиса и пневмонии.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ученые также выявили пользу сыра для человеческого здоровья.

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