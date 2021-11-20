Ученые открыли неожиданное влияние грибов шиитаке на здоровье человека
Исследователи установили, что грибы шиитаке приносят пользу иммунной системе.
Фото: www.globallookpress.com
Популярные в азиатской кухне грибы шиитаке оказались крайне полезными для здоровья. Вывод о положительном влиянии продукта на человеческий иммунитет сделали ученые после пяти лет исследований.
Специалисты из Ирландии установили, что шиитаке особенно эффективны в борьбе с бактериями, которые становятся причиной воспалительных процессов в верхних дыхательных путях. Ученые даже создали лекарственную сыворотку для внутривенных инъекций на основе этих грибов.
Исследователи предполагают, что их открытие может стать шагом к прорыву в лечении сепсиса и пневмонии.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, ученые также выявили пользу сыра для человеческого здоровья.
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