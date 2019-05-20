Гороскоп на 20 мая: Весы, не тратьте время на дураков!

Популярная американская писательница Элин Пир как-то сказала: «Сильные женщины пугают мальчиков и восхищают мужчин». Весы, какую энергию вы притягиваете к себе по жизни: позитивную или негативную? Прислушайтесь к мудрым словам и перестаньте тратить время на всевозможных «мальчиков».

Тельцы, повторяйте из раза в раз: перемены всегда к лучшему! Это мостик между тем, где вы сейчас, и местом, где вам надо быть. Помните, что совершенно нормально уйти от человека, который вас подавляет. Близнецы, не позволяйте сплетням вас ранить. Это не ваша вина, что окружающие завидуют.

Овен — гороскоп на сегодня, 20 мая

Прошлое не повторится. Какой смысл прокручивать в голове прошедшие события? Саморефлексия порой полезна, но в ней можно утонуть.

Овны, Вселенная предлагает вам прямо сейчас возможность преодолеть собственные ограничения. Вырваться на свободу из добровольной тюрьмы. Вопрос лишь в том, готовы ли начать новую главу своей истории?

Космический совет: отриньте ограничения, которые сами же себе поставили.

Телец — гороскоп на сегодня, 20 мая

Повторяйте из раза в раз: перемены всегда к лучшему! Это мостик между тем, где вы сейчас, и местом, где вам надо быть.

Поприветствуйте ветер перемен, даже несмотря на то, что выдержать его напор совсем не легко. Кто-то из вас уже может ощущать на себе это воздействие. Помните, что совершенно нормально уйти от человека, который вас подавляет. Идете вперед с грацией и достоинством.

Космический совет: изменения — это мостик между тем, где вы сейчас, и местом, где вам надо быть.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 20 мая

Не позволяйте сплетням вас ранить. Это не ваша вина, что окружающие рядом с вами чувствуют себя неуверенными и завидуют. Сегодня и завтра вы увидите яснее: кто вам друг, а кого лучше отдалить из ближайшего круга.

Не меньше бдить надо и на профессиональном фронте. Внимательно следите за всеми задачами, где часть успеха зависит от коллег: велика вероятность провала из-за чужого косяка.

Космический совет: на работе не надейтесь сегодня на других.

Рак — гороскоп на сегодня, 20 мая

Теория позади, время практики! Все, что вам сейчас нужно, это двигаться вперед с поднятой головой.

Используйте знания, которые получили за прошедшие годы и не бойтесь их применить. Возьмите больше ответственности в профессиональном плане, проявите инициативу. Сегодня отличная возможность приподнять свою карьеру на новый уровень.

Космический совет: двигайтесь вперед в профессиональном плане с опорой на собственный опыт.

Лев — гороскоп на сегодня, 20 мая

Если сегодня утром вы несколько раз прокляли злодея, придумавшего понедельники, то стоит прислушаться к своему организму. Если есть возможность поработать из дома, самое время ей воспользоваться.

Здоровье не купишь, гласит пословица, поэтому истязать себя лишними нагрузками не стоит. Сегодня вам лучше лечь спать пораньше, чтобы проснуться бодрым и полным сил завтра. Листать ленту Instagram до поздней ночи — плохая идея.

Космический совет: прислушайтесь к организму и не перенапрягайтесь!

Дева — гороскоп на сегодня, 20 мая

В то время как некоторым знакам сегодня лучше отдохнуть, другим нужно поработать. Девы, встряхните себя после выходных и начните неделю с обостренной ответственностью и осознанием важности своего дела.

Ближе к уик-энду вы наверстаете упущенные минуты релаксации, однако и сегодня постарайтесь чередовать периоды усердной работы с небольшими перерывами. Заполните их разминкой или короткой прогулкой. Это придаст вам сил.

Космический совет: подойдите к сегодняшним профессиональным задачам ответственно.

Весы — гороскоп сегодня, 20 мая

Популярная американская писательница Элин Пир как-то сказала: «Сильные женщины пугают мальчиков и восхищают мужчин». Весы, какую энергию вы притягиваете к себе по жизни: позитивную или негативную? Прислушайтесь к мудрым словам и перестаньте тратить время на всевозможных «мальчиков».

Если окружающий сильный пол не позволяет вам каждый день чувствовать себя богиней, то что-то идет не так. Еще одна цитата Пир дополняет эту мысль: «Любите лишь того, кто наслаждается вашим безумием, а не идиотов, заставляющих вас быть нормальной».

Космический совет: перестаньте тратить время на всевозможных «мальчиков».

Скорпион — гороскоп сегодня, 20 мая

Путешествие ради путешествия: подумайте, скорпионы, зачем вы уходите в отпуск? Потому что так гласит Трудовой кодекс РФ или потому что устали от работы?

Скажите честно: если бы вам платили каждый месяц независимо ни от чего, вы бы продолжили приходить в офис? Если нет, то время в своей жизни что-то пересмотреть. Работа — ее важная часть, только подумайте, сколько вы там проводите времени. Сегодня хороший повод оглянуться и здраво все взвесить: и, если что, строить новые планы. Вселенная поприветствует такое решение.

Космический совет: оглянитесь и здраво взвесьте свою профессиональную карьеру. Работа должна радовать вас каждый день.

Стрелец — гороскоп сегодня, 20 мая

У нас столько же часов в день, сколько у Лободы или Мадонны. Вопрос лишь в том, как мы ими распоряжаемся.

Стрельцы, используйте свои ресурсы максимально. Секрет высокой производительности в том, чтобы управлять своим временем, быть начальником над ним, а не подчиненным. Хороший совет: каждое утро составляйте список дел и сверяйтесь с ним до конца дня.

Космический совет: управляйте своим временем.

Козерог — гороскоп сегодня, 20 мая

Вселенная хочет от вас больше ясности. Спросите себя: что вы хотите и как вы этого хотите. Глубокое понимание своих желаний откроет перед вами не одну дверь.

Избавьтесь от устаревших сценариев, которые мешают вам стать лучше. Поставьте перед собой четкие цели, а Вселенная покажет вам дорогу.

Космический совет: осознайте, чего вы хотите, и найдите способы этого добиться.

Водолей — гороскоп сегодня, 20 мая

Сегодня у вас на уме деньги. Приготовьтесь к большому, жирному чеку от Вселенной. Пробейте путь к огромной прибыли.

Действуйте как король или королева в собственном дворце. Хотите пир? Закатите! Давно ли вы в удовольствие прогуливались по торговому центру, радуя себя покупкой какой-нибудь мелочи? Подходящий способ развеяться этим вечером и зарядиться эмоциями на всю неделю.

Космический совет: сегодня вы — главный во дворце.

Рыбы — гороскоп сегодня, 20 мая

По некоторым вопросам будет трудно найти ясность. Поступайте осторожно, принятие важных решений лучше отложить на другой день.

Некоторые из Рыб сегодня будут чувствовать необъяснимые приливы и отливы эмоций. Примите их, но не зацикливайтесь. Надо просто переждать и встать на рельсы новой рабочей недели: прийти в себя поможет прогулка в парке или занятия йогой.

Космический совет: сейчас не лучшее время для принятия важных решений.

Принимать серьезные решения зачастую помогают не только звезды, но и числа. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по дате рождения определить совместимость с партнером.