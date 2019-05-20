Члены жюри «Евровидения-2019» не собираются аннулировать результаты победителя Дункана Лоуренса. И это несмотря на то, что певец из Нидерландов грубо нарушил одно из основных правил.

Участники обязаны исполнять только новые композиции. Однако песня Arcade, с которой выступал Лоуренс, есть в его репертуаре с 2017 года. Но жюри это не смутило. По словам судей, если к песне сделана новая аранжировка, то это уже совершенно другое произведение.

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Масса вопросов и к системе голосования «Евровидения-2019». Симпатии зрителей были на стороне Сергея Лазарева, 11 стран поставили ему высший балл. Но судьи были другого мнения. Кроме того, представитель России рассказал, что столкнулся с целым рядом проблем во время шоу.

«Несмотря на то, что поддержка была колоссальная, все равно внутри конкурса было очень много сложностей и технических моментов, которые мы устраняли. И даже в день финала все равно были моменты, которые, к сожалению, выходили из-под контроля».

Сергей Лазарев занял на «Евровидении-2019» только третье место, уступив еще и исполнителю из Италии. Но результаты россиянин оспаривать не будет.