Певец Сергей Лазарев вернулся в Москву из Тель-Авива после «Евровидения». Однако отдых в графике артиста не запланирован, в ночь на понедельник, 20 мая, он вновь улетает на гастроли. Об этом Лазарев сообщил журналистам во время брифинга в столице.

«Наверное, я вас удивлю, но сегодня в 12 часов ночи меня уже ждут на гастролях», — цитирует певца ТАСС.

Оставшиеся часы до вылета Сергей Лазарев, по его словам, проведет с семьей.

«Сейчас продолжу свой тур, продолжу работать. В ноябре в Москве и Санкт-Петербурге пройдут мои сольные концерты, будет новый диск, планов громадье. „Евровидение“ — это лишь ступень», — добавил артист.

Также он очередной раз поблагодарил поклонников за оказанную ему поддержку в финале конкурса.

Финал «Евровидения» прошел в воскресенье, 18 мая, в Тель-Авиве. Сергей Лазарев занял третье место. Первое место жюри и зрители определили за представителем Нидерландов — Дунканом Лоуренсом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лоуренса уличили в нарушении правил конкурса.