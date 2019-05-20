В Каире ищут организаторов взрыва в районе Большого египетского музея

, 8:01 Эфирная новость 35

Место теракта до сих пор оцеплено.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Каире усилены меры безопасности. Полицейские проводят операцию по поиску причастных к воскресному взрыву.

Накануне, 19 мая, на трассе в районе Большого египетского музея, расположенного вблизи пирамид Гизы, разорвалась самодельная бомба, когда мимо проезжал туристический автобус. По предварительным данным, 17 человек получили ранения. Россиян среди пострадавших нет. В салоне находились только туристы из Египта и ЮАР.

Видео: стало известно гражданство пострадавших при взрыве автобуса в Египте

Район теракта до сих пор оцеплен, стражи порядка обследуют территорию в поисках других взрывных устройств.

Читайте также

+19° Днём +17°
Ночью +7°
64.63
0.07 72.25
-0.12
Гороскоп на 20 мая: Весы, не тратьте время на дураков!

Последние новости

8:55
Какое нововведение ждет школьников на ЕГЭ в 2019 году?
8:44
Изъятые у полковника ФСБ 12 миллиардов рублей попали на видео
8:38
Марии Бутиной помогут с деньгами на адвокатов
8:29
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская готовят совместный сюрприз для любителей музыки
8:19
Движение большегрузов по дорогам в жару ограничат в РФ
8:11
«Вот он рай»: Звезда «Султана моего сердца» соблазнила фанатов фигурой в бикини
8:01
В Каире ищут организаторов взрыва в районе Большого египетского музея
8:00
Генсек ООН: Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан
7:43
Раскрыта новая схема хищений из банкоматов Сбербанка
7:37
Видео с «котом — фанатом боевиков» набирает популярность в сети
7:32
Эксперт о политике Зеленского: «Если будет разворот, то постепенно»
7:22
20 мая: кто из звезд шоу-бизнеса родился в этот день?
7:15
Видео: камчатский вулкан Шивелуч готовится к мощнейшему извержению
7:08
Фото: роскошный котик-инженер петербургского небоскреба празднует день рождения
7:01
О возможной выдаче паспортов РФ жителям Приднестровья рассказали в Госдуме
6:55
«Алые паруса — 2019»: Чем бриг «Россия» отличается от своего предшественника?
6:42
К цели через боль! Бузова шокировала фолловеров сбитыми в кровь коленями — видео
6:21
Видео: регионы России изнывают от природных пожаров
6:01
Фото: легендарный Чак Норрис позирует на броне танка «Абрамс»
5:40
Результаты «Евровидения-2019» отменять не будут — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама