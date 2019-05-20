В Каире ищут организаторов взрыва в районе Большого египетского музея

В Каире усилены меры безопасности. Полицейские проводят операцию по поиску причастных к воскресному взрыву.

Накануне, 19 мая, на трассе в районе Большого египетского музея, расположенного вблизи пирамид Гизы, разорвалась самодельная бомба, когда мимо проезжал туристический автобус. По предварительным данным, 17 человек получили ранения. Россиян среди пострадавших нет. В салоне находились только туристы из Египта и ЮАР.

Видео: стало известно гражданство пострадавших при взрыве автобуса в Египте

Район теракта до сих пор оцеплен, стражи порядка обследуют территорию в поисках других взрывных устройств.