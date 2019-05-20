Марии Бутиной помогут с деньгами на адвокатов

Один из российских фондов готов оплатить адвокатов Марии Бутиной. О трудностях с деньгами россиянка рассказала в видеообращении, первом с момента заключения. Девушка выразила надежду, что скоро вернется на родину, и попросила соотечественников о финансовой помощи, чтобы оплатить долг в 40 миллионов рублей за работу юристов.

«Если у вас есть возможность пожертвовать какие-либо деньги, любая сумма играет большую роль, то, пожалуйста, пройдите по ссылке на мой сайт и пожертвуйте, кто сколько может. Спасибо вам, ребят!»

Свое обращение девушка закончила словами — «Русские не сдаются!». Марию Бутину арестовали в Соединенных Штатах прошлым летом, а несколько недель назад приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Якобы за работу без регистрации в качестве иноагента. В МИДе РФ эти обвинения считают сфабрикованными.