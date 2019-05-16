Мария Бутина подала апелляцию на приговор американского суда

Мария Бутина, которая находится в американской тюрьме, подала апелляцию на вынесенный приговор. Россиянка сейчас в Оклахоме, в так называемом распределительном центре. Дожидается решения о переводе в исправительное учреждение, где она будет отбывать срок.

Менее чем за месяц женщину уже трижды переводили из одной тюрьмы в другую. В Оклахоме, по словам адвоката, она будет находиться несколько недель. Напомню, американский суд обвинил Бутину в работе незарегистрированным иностранным агентом и приговорил к полутора годам заключения. Половину срока женщина уже провела в СИЗО. А освободиться должна 5 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство РФ в США направило ноту протеста из-за решения суда по делу Бутиной.