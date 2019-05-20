Движение большегрузов по дорогам в жару ограничат в РФ

Жара вносит коррективы в движение транспорта по федеральным трассам. В Росавтодоре издали приказ, по которому в регионах на все лето вводят ограничения для большегрузов.

При дневной температуре выше 32-х градусов водителям фур запретят выезжать на дорогу, чтобы не повредить полотно и не спровоцировать аварии. Речь идет только о дальнобойщиках, вес которых превышает норму. Полный перечень участков федеральных трасс приведен на официальном сайте ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России могут узаконить укладку асфальта в непогоду.