В России могут узаконить укладку асфальта в непогоду

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Проект нового стандарта для ремонта дорожного полотна разработали в НИИ транспортно-строительного комплекса.

Фото: ТАСС / Arno Burgi

Тема:
Погода 3752

В России может появиться ГОСТ, допускающий укладку асфальта при неблагоприятных погодных условиях, пишет ФАН.

Соответствующие изменения в правила ремонта дорог разработали в научно-исследовательском институте транспортно-строительного комплекса. Согласно новым нормативам, дорожные работы могут проводиться в мороз, снег и дождь. Исключения составляют сочетание резкого ветра и минусовой температурой, а также сильные ливни.

По новому ГОСТу, неблагоприятными погодными условиями будут считать температуру от пяти градусов тепла до минус десяти (весной и летом), от плюс до минус десяти градусов (осенью и зимой). Укладка асфальта в том числе в таких погодных условиях будет производиться по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).

Сейчас действуют правила 2012 года, которые предписывают ремонтировать дороги в сухую погоду весной и летом при температуре не ниже пяти градусов тепла, осенью — не ниже десяти градусов выше нуля.

Депутат Госдумы Александр Васильев пояснил, что введение нового регламента укладки асфальта необходимо для того, чтобы все регионы РФ успевали провести дорожный ремонт. Сейчас первая редакция ГОСТа проходит общественное обсуждение, окончательная версия должна появиться в ноябре 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах работы мобильного приложения «Убитые дороги», которые подвели в ОНФ.

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