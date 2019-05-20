Умерла 22-летняя дочь сооснователя ню-метал-группы Slipknot

, 12:09 Фото 217

Младшая дочь Шона Крейена по прозвищу «Клоун» Габриэль скончалась 18 мая.

Фото: Twitter @slipknot

Младшая дочь одного из основателей американской ню-метал-группы Slipknot Шона «Клоун» Крейена Габриэль скончалась 18 мая на 23 году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте коллектива.

«С разбитым сердцем и с глубочайшей болью я должен сообщить всем вам, что моя младшая дочь Габриэль скончалась. Ей было 22 года. Похороны состоятся в ближайшее время. С большой любовью, Клоун», — говорится в сообщении.

Обращаясь к фанатам, «Клоун» попросил не вторгаться в личную жизнь его семьи в этот тяжелый момент. О причине смерти дочери музыкант предпочел не распространяться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США умерла знаменитая поклонница пластической хирургии актриса Эльза Паттон. Звезда шоу «Реальные домохозяйки Майами» скончалась в возрасте 84 лет.

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