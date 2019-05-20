Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева в 2018 году впервые стала матерью. О радостном событии в жизни звезды быстро узнали в прессе, но показать лицо своей малышки теледива долго не решалась. Поклонники знаменитости знали только имя девочки — Маша, и на некоторых снимках могли разглядеть ее силуэт.

Однако отец юной красавицы, хоккеист Игорь Макаров решил перестать скрывать свою любимицу от глаз окружающих. В сторис в Instagram оно опубликовал милое фото, на котором девятимесячная Маша запечатлена в нарядном платье. Несмотря на то, что малышка не смотрит прямо в камеру, ее лицо можно отчетливо разглядеть.

Сейчас юная красавица отдыхает вместе со своими родителями в Майами. Хотя это первое путешествие девочки за океан, судя по всему, она быстро обвыклась в новых условиях и постепенно учится держаться на воде.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева опубликовала снимок, на котором учит Машу плавать.