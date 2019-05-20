Соревнования по мотокроссу в Пензе 19 мая начались со страшной аварии. Спустя несколько секунд после старта один из спортсменов потерял управление и подрезал соперников.

На кадрах с места ЧП видно, как три гонщика въезжают на холм на огромной скорости, взлетают вверх, как на трамплине, и падают с большой высоты вместе со своими байками. Судя по комментариям, многие зрители были в ужасе от увиденного.

При падении с большой высоты они получили различные травмы. По информации портала «ПензаИнформ», один из мотоциклистов сломал обе ноги, другой «заработал» сотрясение мозга и перелом руки, а третий отделался ушибами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таксист сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Петербурге.