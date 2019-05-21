Опасное скольжение: Алине Загитовой грозит штраф за езду без прав

Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав. Олимпийская чемпионка сама же и «обнародовала» нарушение — выложила в Instagram видео, как едет за рулем авто. Фигуристке два дня назад исполнилось 17, при этом водить машину можно с 18 лет и при наличии прав. МВД уже проводит проверку, на которую уйдет два месяца. Загитовой грозит штраф до 15 тысяч рублей.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что немаленький штраф за нарушение ПДД грозит другой звезде спорта, Дэвиду Бэкхему. Экс-игрока сборной Англии обвиняли в разговоре по мобильному телефону за рулем машины. Бэкхем письменно признал свою вину, но над ним все равно навис штраф в две тысячи фунтов.