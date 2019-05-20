Оценивали внешность «звездочками». Секс-скандал случился на подлодке США

Американское издание Military.com опубликовало материал о секс-скандале, который произошел между экипажем подводной лодки USS Florida ВМС США в 2018 году. По данным издания, моряки вели специальные списки с оценкой внешности коллег женского пола, находящихся на этой же подлодке.

Когда о существовании таких списков, где под каждым женским именем стояли «звездочки» и комментарии сексуального характера, узнали сами подводницы, они попытались рассказать о происходящем руководству. Однако капитан Грегор Керчер не привлек к данной ситуации следователей, а «наказал» моряков самостоятельно.

Через какое-то время слухи о секс-скандале распространились между большим числом сотрудников вооруженных сил, и Кречера уволили с формулировкой «из-за потери уверенности в способности руководить командой». Причастные к составлению списка, спровоцировавший конфликт, получили дисциплинарные взыскания.

USS Florida ВМС США — вторая субмарина из состава ВМС США, на которой служат женщины.

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