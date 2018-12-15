Звезду сериала «Глухарь» обвинили в изнасиловании

Секс-скандал едва не испортил репутацию актера Тимура Ефременкова. В эфире программы «На самом деле» его обвинили в изнасиловании 24-летней москвички. По словам матери жертвы, инцидент произошел в конце ноября прошлого года.

Женщина сообщила, что известный артист надругался над ее дочерью в ночном клубе. Она пыталась дозвониться до обидчика, но тот не отвечал на звонки. При этом девушка просила не обращаться в полицию.

Ефременков также пришел в студию и рассказал свою версию случившегося. С его слов, молодая москвичка сама предложила ему уединиться. При этом не было никакого насилия со стороны актера.

Когда девушку заставили пройти проверку на детекторе лжи, то выяснилось — изнасилования не было. Она врала, чтобы скрыть свои добрачные связи от строгой матери.

Ранее Пятый канал сообщал, что Роналду придется пройти ДНК-тест в связи с обвинениями в изнасиловании.