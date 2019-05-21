Хирурги с помощью уникальной операции вернули российского футболиста на поле

, 0:58 38

В петербургском Международном медицинском центре СОГАЗ на вмешательство ушло всего полтора часа.

Фото: Известия

Тема:
Согаз 9

Разрыв передней крестообразной связки колена долгое время был приговором для футболистов. Это особенно сложная спортивная травма, вылечить которую 40 лет назад было просто невозможно. Однако технологии не стоят на месте: в Международном медицинском центре СОГАЗ в Петербурге прошла показательная операция, за которой следили врачи из Краснодарского края.

«В нашем случае в дополнение к этой травме у футболиста был порван мениск, что часто заканчивается его частичным удалением. А значит, в будущем существенно увеличивается риск преждевременного завершения спортивной карьеры. Кроме того, возможно раннее развитие артроза», — рассказал после операции заведующий отделением травматологии и ортопедии ММЦ СОГАЗ Дмитрий Савицкий.

Хирургическое вмешательство проводилось с участием немецкого ученого, ведущего ортопеда-травматолога центра суставной хирургии Sporhopaedicum Свена Шеффлера. Его российские коллеги следили за ходом операции с помощью онлайн-трансляции. Все это проходило в Международный день травматолога-ортопеда, 20 мая.

Операция длилась полтора часа и прошла успешно. Были применены современные методы лечения, благодаря которым мениск удалось сохранить, а поврежденные связки успешно реконструировать. Что интересно, хирурги работали через небольшой прокол в колене (артроскопия), что позволяет ускорить его заживление. В результате спортсмен снова окажется на поле всего через девять месяцев!

«Меня впечатлило оснащение клиники, которое в некоторых аспектах превосходит то, что мы можем видеть во многих медицинских центрах Германии», — поделился Свен Шеффлер. «Приятно отметить, что в операционной все члены команды — и врачи, и медицинские сестры — понимали друг друга с полуслова».

Передовая операция — это удачный старт, но впереди еще долгая и качественная реабилитация. Футболист будет учиться заново управлять травмированной ногой, отмечает Дмитрий Савицкий.

«И здесь, помимо самого лечения, важен психологический аспект. Доктор должен не просто восстановить сустав, а еще и помочь своему пациенту поверить в то, что он теперь работает так же хорошо, как и прежде».

Следить за результатами восстановления в ММЦ СОГАЗ врачам также помогают высокие технологии. Спустя четыре и шесть месяцев после операции спортсмен пройдет несколько тестов.

«Данные двигательной активности анализирует многофункциональный прибор, способный фиксировать положение человека в пространстве», — отметил доктор медицинских наук, профессор кафедры физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ имени Мечникова, руководитель направления реабилитации ГК «СОГАЗ Медицина» Павел Гузалов. «Оценка полученной записи позволяет врачам увидеть, насколько уверенно пациент контролирует свои движения после операции и готов ли он приступить к активной жизни со спортивными тренировками».

Конференция по травматологии продолжила цикл мероприятий образовательного проекта группы клиник «СОГАЗ Медицина». Его основная задача — создать эффективную образовательную площадку для повышения квалификации российских врачей. При этом жители Северной столицы получили дополнительную возможность воспользоваться квалифицированной медицинской помощью лучших специалистов.

Тема:
Согаз 9
20 мая
Травматологи-ортопеды ММЦ «СОГАЗ» обсудили прорывные технологии лечения травм колена
6 мая
Петербургские хирурги провели уникальную процедуру по восстановлению подвижности пальцев рук
5 мая
Ведущие хирурги мира обсудили методы лечения патологии кисти в Петербурге
29 апр
Российские стоматологи за день восстановили пациенту утраченные зубы
26 апр
Стоматологи в Геленджике вернули пациенту белоснежную улыбку за несколько часов
25 апр
Стоматологи вернули пациенту улыбку за несколько часов
4 мар
Российские врачи продемонстрировали новые разработки в области лечения онкологии
4 мар
Современная онкохирургия: российские врачи удалили опухоль желудка через проколы

Читайте также

+23° Днём +23°
Ночью +11°
64.49
-0.14 71.96
-0.29
Гороскоп на 20 мая: Весы, не тратьте время на дураков!

Последние новости

1:29
Торговая война США и КНР: Huawei тяжело ранен
0:58
Хирурги с помощью уникальной операции вернули российского футболиста на поле
0:29
Мэры Одессы и Харькова создадут собственную партию юго-востока Украины
23:55
Петербург — лидер по выполнению майских указов президента
23:35
Австрия не предоставит площадку клубу «Валдай»
23:11
Спасатели наконец сняли мужчину с Эйфелевой башни
22:57
Волга обмелела: рыбаки бьют тревогу — будущий улов под угрозой
22:42
«Зачем так фотошопить?»: Глюкозу поймали на чрезмерной ретуши
22:27
Путин на встрече с министром природных ресурсов обсудил нацпроект «Экология»
22:21
Оценивали внешность «звездочками». Секс-скандал случился на подлодке США
22:05
Автомобилисты против предложения МВД изымать автомобили у нетрезвых водителей
21:50
«Заслуженная награда»: Путин поздравил российского тхэквондиста Ларина с победой
21:39
Зеленский вступил, а Гройсман ушел: первый день нового президента Украины
21:38
Травматологи-ортопеды ММЦ «СОГАЗ» обсудили прорывные технологии лечения травм колена
21:30
Россиянин утонул в озере во время отдыха в Финляндии
21:21
«Нафига мне это надо»: Сябитова предложила штрафовать за развод на 300 тысяч
21:08
Как защититься от мошенников: россияне жалуются на кражи с банкоматов Сбербанка
20:51
«Страшно!» Дочь Марии Шукшиной рассказала о разгроме в квартире актрисы
20:39
Конспирологи заговорили о циклопах и сбывающемся пророчестве Ванги
20:11
Сходство годовалой дочери Эммануила Виторгана со старшим братом поразило соцсети

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Таблоид

Максим Покровский из «Ногу свело!» — о дочери, алкоголе и популярности

В 2019 году легендарная рок-группа «Ногу Свело!» отметила юбилей — 30 лет. В интервью 5-tv.ru создатель коллектива Максим Покровский рассказал о дочери, которая живет в США и планах на будущее.

Интервью

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама