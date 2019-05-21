Хирурги с помощью уникальной операции вернули российского футболиста на поле

Разрыв передней крестообразной связки колена долгое время был приговором для футболистов. Это особенно сложная спортивная травма, вылечить которую 40 лет назад было просто невозможно. Однако технологии не стоят на месте: в Международном медицинском центре СОГАЗ в Петербурге прошла показательная операция, за которой следили врачи из Краснодарского края.

«В нашем случае в дополнение к этой травме у футболиста был порван мениск, что часто заканчивается его частичным удалением. А значит, в будущем существенно увеличивается риск преждевременного завершения спортивной карьеры. Кроме того, возможно раннее развитие артроза», — рассказал после операции заведующий отделением травматологии и ортопедии ММЦ СОГАЗ Дмитрий Савицкий.

Хирургическое вмешательство проводилось с участием немецкого ученого, ведущего ортопеда-травматолога центра суставной хирургии Sporhopaedicum Свена Шеффлера. Его российские коллеги следили за ходом операции с помощью онлайн-трансляции. Все это проходило в Международный день травматолога-ортопеда, 20 мая.

Операция длилась полтора часа и прошла успешно. Были применены современные методы лечения, благодаря которым мениск удалось сохранить, а поврежденные связки успешно реконструировать. Что интересно, хирурги работали через небольшой прокол в колене (артроскопия), что позволяет ускорить его заживление. В результате спортсмен снова окажется на поле всего через девять месяцев!

«Меня впечатлило оснащение клиники, которое в некоторых аспектах превосходит то, что мы можем видеть во многих медицинских центрах Германии», — поделился Свен Шеффлер. «Приятно отметить, что в операционной все члены команды — и врачи, и медицинские сестры — понимали друг друга с полуслова».

Передовая операция — это удачный старт, но впереди еще долгая и качественная реабилитация. Футболист будет учиться заново управлять травмированной ногой, отмечает Дмитрий Савицкий.

«И здесь, помимо самого лечения, важен психологический аспект. Доктор должен не просто восстановить сустав, а еще и помочь своему пациенту поверить в то, что он теперь работает так же хорошо, как и прежде».

Следить за результатами восстановления в ММЦ СОГАЗ врачам также помогают высокие технологии. Спустя четыре и шесть месяцев после операции спортсмен пройдет несколько тестов.

«Данные двигательной активности анализирует многофункциональный прибор, способный фиксировать положение человека в пространстве», — отметил доктор медицинских наук, профессор кафедры физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ имени Мечникова, руководитель направления реабилитации ГК «СОГАЗ Медицина» Павел Гузалов. «Оценка полученной записи позволяет врачам увидеть, насколько уверенно пациент контролирует свои движения после операции и готов ли он приступить к активной жизни со спортивными тренировками».

Конференция по травматологии продолжила цикл мероприятий образовательного проекта группы клиник «СОГАЗ Медицина». Его основная задача — создать эффективную образовательную площадку для повышения квалификации российских врачей. При этом жители Северной столицы получили дополнительную возможность воспользоваться квалифицированной медицинской помощью лучших специалистов.