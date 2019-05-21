Здание Госдумы на Охотном ряду могут признать аварийным. В фундаменте строители обнаружили пустоты и провалы. Провести обследование решили перед началом ремонта в зале пленарных заседаний. Но теперь реконструкция откладывается на неопределенный срок.

По словам вице-спикера нижней палаты Игоря Лебедева, находиться в помещении теперь попросту опасно. В любой момент «депутаты вместе с залом заседаний могут рухнуть в подвал». Строителям поручено провести дополнительное обследование. Здание на Охотном ряду построено в 1935 году и является объектом культурного наследия.

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