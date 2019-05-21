«Нервы не подлечила, а расшатала»: Жена Гогена Солнцева подралась с персоналом

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64-летняя Екатерина Терешкович вернулась из санатория с синяками.

Фото: Instagram @solntcev

Шоумен Гоген Солнцев на своей странице Instagram рассказал о «приключениях» своей 64-летней супруги. На днях актриса Екатерина Терешкович отдыхала в одном из санаториев, однако ее отпуск закончился не совсем удачно. Женщине не удалось избежать конфликта, и она устроила драку с персоналом и соседями. В результате, мужу пришлось забирать ее раньше, чем планировалось.

Причем домой Терешкович вернулась с «фонарем», как отмечает Гоген.

«Разругалась с персоналом, соседями. Нервы не подлечила, а, наоборот, расшатала и себе и другим, еще и с фонарем осталась», — рассказал шоумен.

Instagram @solntcev

Впрочем, Солнцев без ума от своей супруги, не смотря ни на что, отмечает Teleprogramma.pro. Он уже привык к импульсивному характеру своей возлюбленной. Ранее женщина в эфире одного из федеральных каналов устроила драку со своей дочерью. Прониной перепалки стала неконтролируемая ревность Екатерины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гоген Солнцев заподозрил свою возлюбленную Екатерину Терешкович в измене после того, как она сделала пластическую операцию.

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