Последним из Ту-134 совершил полет «личный самолет» Аллы Пугачевой

Ту-134 улетел в прошлое. Рейс из Иркутска в город Мирный стал последним для легендарного самолета. Теперь он экспонат в музее авиации и космонавтики.

К слову, именно этот борт был личным самолетом Аллы Пугачевой, на нем примадонна облетела всю страну. Лайнер был разработан в 60-х годах, в свое время это был основной пассажирский лайнер Советского Союза. За все время эксплуатации Ту-134 обзавелся несколькими прозвищами: «тушка», «стиляга», «свисток». Самолет так прозвали за длинный узкий фюзеляж и характерный высокий звук двигателя.

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Пилоты признаются, будут скучать по лайнеру. Он хоть и громкий, но надежный. А еще достаточно экономичный в сравнении с новыми иностранными моделями.

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