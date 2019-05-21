Ивлеева, Монеточка и Головин вошли в рейтинг молодых и успешных россиян

Российский Forbes опубликовал рейтинг перспективных молодых россиян, которые уже добились признания как в РФ, так и за рубежом.

Компетентное жюри и рядовые читатели издания отобрали в список «30 до 30» молодых визионеров в десяти категориях: «Предприниматели», «Инвестиции», «Управление», «Музыка и кино», «Мода», «Социальные практики», «Искусство», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии» и «Новые медиа».

В последней категории были отмечены блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева (28 лет) и редактор шоу Юрия Дудя Татьяна Мингалимова (24 года).

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В номинацию «Спорт и киберспорт» попали полузащитник сборной России по футболу и французского «Монако» Александр Головин (22 года), нападающий ЦСКА и сборной РФ по хоккею Кирилл Капризов (21 год) и игрок российской команды в компьютерную игру Dota 2 20-летний Роман Кушнарев.

В категорию «Музыка и кино» представлены режиссер клипов группы Little big Алина Пязок (28 лет) и 20-летняя певица Монеточка (Елизавета Гырдымова).

При формировании рейтинга не учитывалось состояние участников, главными критериями являлись возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональной сфере и личная конкурентоспособность в России и на глобальном уровне.

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