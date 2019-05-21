«Это очень некрасиво» — команду Зеленского упрекнули в монополии на видео инаугурации

, 12:30 179

Украинские СМИ столкнулись с претензиями от YouTubе-канала Владимира Зеленского за публикацию записи церемонии вступления в должность президента страны.

Фото: Reuters

Украинские СМИ пожаловались на команду Зеленского, заявившую об авторских правах на трансляцию инаугурации президента и пытавшуюся заблокировать другие видео церемонии в YouTube. Об этом на своей странице в Facebook заявила украинская журналистка Олеся Медведева.

Facebook @olesia.medvedieva

«Канал, который указан на сайте Зеленского ze2019.com, то есть официальный канал Зе-команды. Заявляет, что он правообладатель этого контента, выставляя страйк. И переключает на себя монетизацию видео, то доход от рекламы», — заявила журналистка.

Медведева отметила, что с этим столкнулись многие украинские телеканалы, которые брали видеотрансляцию с одного источника, накладывали свое оформление и публиковали на видеохостинге.

«Это очень некрасиво», — резюмировала журналистка, припомнив высказывание Зеленского о независимости СМИ.

Медведева добавила, что администрация YouTubе-канала Зеленского уже отозвала жалобы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео присяги Владимира Зеленского украинскому народу.

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