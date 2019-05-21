Сына Игоря Талькова лишили прав и оштрафовали за повторую езду в пьяном виде

, 12:58 Видео 179

В момент задержания за рулем в конце 2018 года Тальков-младший и так был лишен водительского удостоверения за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

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Фото, видео: ВКонтакте @talkoff, Пятый канал

Чертановский суд Москвы вынес приговор сыну известного советского певца Игоря Талькова за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Талькова-младшего признали виновным и приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей и лишили водительских прав на два года. Гособвинение просило 250 тысяч и три года лишения прав.

Игорь Тальков-младший был задержан за рулем иномарки в декабре 2018 года, уже будучи лишенным водительского удостоверения за пьяную езду. Сын известного музыканта отказался проходить медицинское освидетельствование.

Позже сам обвиняемый признал свою вину полностью – его дело рассматривалось в особом порядке.  После вердикта суда Тальков заявил, что согласился с обвинением от безысходности. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании сына Игоря Талькова

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