Сына Игоря Талькова лишили прав и оштрафовали за повторую езду в пьяном виде

Чертановский суд Москвы вынес приговор сыну известного советского певца Игоря Талькова за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Талькова-младшего признали виновным и приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей и лишили водительских прав на два года. Гособвинение просило 250 тысяч и три года лишения прав.

Игорь Тальков-младший был задержан за рулем иномарки в декабре 2018 года, уже будучи лишенным водительского удостоверения за пьяную езду. Сын известного музыканта отказался проходить медицинское освидетельствование.

Позже сам обвиняемый признал свою вину полностью – его дело рассматривалось в особом порядке. После вердикта суда Тальков заявил, что согласился с обвинением от безысходности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании сына Игоря Талькова.