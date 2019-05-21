В Ростуризме подтвердили смерть ребенка из России в египетском отеле

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В настоящее время прокуратура Египта ведет расследование трагедии.

Фото: tripadvisor.ru

Ребенок из России умер в отеле «Aladdin Beach Resort» в египетской Хургаде. Эту информацию Ростуризму подтвердили в Генконсульстве РФ 20 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального агентства по туризму. Причина смерти гражданина России 2014 года рождения — острое отравление.

По данным ведомства, медики и персонал отеля не вызвали квалифицированных специалистов, как только ребенку стало плохо.

В настоящее время египетской прокуратурой ведется расследование. В связи с этим и вплоть до окончания расследования, Генеральное консульство Российской Федерации в Хургаде, рекомендует туроператорам не предлагать россиянам пользоваться услугами отеля «Aladdin Beach Resort».

В Ростуризме выразили глубокие соболезнования семье умершего ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как во время отдыха в Турции ребенка из России насмерть сбил автомобиль.

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