Песков не исключил, что в 2019 году Путин снова будет отдыхать в Тыве с Шойгу

Пресс-секретарь президента Владимира Путина — Дмитрий Песков — не исключил, что летом 2019 года глава государства снова будет отдыхать в Республике Тыва вместе с российским министром Сергеем Шойгу.

«Президент ежегодно Тыву посещает. Это бывает, как правило, с Шойгу. Пока на ближайшие месяцы таких планов нет. Если у него (у Путина — Прим.ред.) появляются окошки в один-два дня, он зачастую такие остановки делает», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о поздравлении Шойгу с днем рождения и возможном совместном отдыхе Путина и министра.

Во вторник, 21 мая, Шойгу исполняется 64 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что несколько июльских дней в 2018 году президент провел в Тыве вместе с министром обороны и директором ФСБ России Александром Бортниковым.