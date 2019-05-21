Сотрудница отеля «Aladdin Beach Resort» в Хургаде опровергла причину смерти мальчика из России, ранее распространенную рядом СМИ. В эксклюзивном интервью Пятому каналу, Элла, работающая в гостинице, уверенно заявила, что говорить о пищевом отношении в отеле нет оснований.

По словам Эллы, в день смерти мальчика 2014 года рождения в отеле зарегистрировались 737 человек. Ни один из них, в том числе родители мальчика, ни на какое недомогание не жаловались, утверждает Элла.

По ее словам, накануне дня смерти мальчик почувствовал себя нехорошо, его отвезли в больницу, где врачи обследовали его и назначили медикаментозное лечение.

На следующий день состояние ребенка резку ухудшилось и его экстренно госпитализировали, были задействованы специалисты-реаниматологи, но спасти ребенка не удалось.

Эту информацию подтвердила и представитель компании-страховщика. Расследование смерти ребенка проводит прокуратура Египта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в связи с трагическим происшествием, до полного расследования смерти ребенка, Ростуризм рекомендовал туроператорам не предлагать гражданам РФ пользоваться услугами отеля «Aladdin Beach Resort» в Хургаде.