«Это не отравление в отеле» — сотрудница гостиницы в Хургаде опровергла ранее названную причину смерти ребенка

, 16:37 Эксклюзивное интервью 51

По словам представителя «Aladdin Beach Resort», никто из-зарегистрированных в день трагедии не жаловался на недомогание, в том числе и родители умершего ребенка.

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Фото, видео: tripadvisor.ru, Пятый канал

Сотрудница отеля «Aladdin Beach Resort» в Хургаде опровергла причину смерти мальчика из России, ранее распространенную рядом СМИ. В эксклюзивном интервью Пятому каналу, Элла, работающая в гостинице, уверенно заявила, что говорить о пищевом отношении в отеле нет оснований.

По словам Эллы, в день смерти мальчика 2014 года рождения в отеле зарегистрировались 737 человек. Ни один из них, в том числе родители мальчика, ни на какое недомогание не жаловались, утверждает Элла.

По ее словам, накануне дня смерти мальчик почувствовал себя нехорошо, его отвезли в больницу, где врачи обследовали его и назначили медикаментозное лечение.

На следующий день состояние ребенка резку ухудшилось и его экстренно госпитализировали, были задействованы специалисты-реаниматологи, но спасти ребенка не удалось.

Эту информацию подтвердила и представитель компании-страховщика. Расследование смерти ребенка проводит прокуратура Египта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в связи с трагическим происшествием, до полного расследования смерти ребенка, Ростуризм рекомендовал туроператорам не предлагать гражданам РФ пользоваться услугами отеля «Aladdin Beach Resort» в Хургаде.

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