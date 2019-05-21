Жена Боярского возглавила Театр имени Ленсовета в Петербурге

Новым художественным руководителем Театра имени Ленсовета стала актриса Лариса Луппиан. Ранее она была председателем художественного совета. В ближайшее время супруга Михаила Боярского будет представлена коллективу в новой должности.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», народная артистка России намерена привезти в Петербург лучших режиссеров. Одним из первых станет Константин Богомолов. Также ожидается постановка «В этом милом старом доме» Олега Левакова.

Известно, что с ноября 2017 до марта 2018 худруком Театра имени Ленсовета был Юрий Бутусов. После его увольнения директор Валерий Градковский совмещал две должности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак и Богомолов впервые вышли в свет как пара на отдыхе в Италии.