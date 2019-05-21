Отставка грозившего проплыть под Крымским мостом министра Украины откладывается

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, вызвал к себе министра обороны Степана Полторака для беседы о планируемой им отставке, передает УНИАН. В результате Полтораку было объявлено, что он будет исполнять свои обязанности до одобрения прошения Верховной радой.

По информации агентства, Полторак принял решение об уходе с должности 19 мая. Однако в связи с тем, что инаугурация Зеленского прошла только в понедельник, 20 мая, министру не к кому было обращаться с рапортом.

«Я буду исполнять свои обязанности, пока Рада не примет решение. Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно — оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства», — сказал он после встречи с главой государства.

Степан Полторак занимает должность министра обороны с октября 2014 года. Он достаточно известен благодаря своим русофобским высказываниям. Например, однажды Полторак «пригрозил» проплыть под Крымским мостом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что также сложить свои полномочия решил премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман.