Певица Полина Гагарина неосторожно высказалась в адрес коллеги по сцене — Виктории Дайнеко — во время интервью на YouTube-канале «А поговорить?». Артистка намекнула, что сейчас людям довольно сложно вспомнить, кто стал победителем «Фабрики звезд — 5» в 2004 году.

«Скажи, кто победил в „Фабрике звезд — 5“? Смешно. Конечно, никто не помнит», — заявила Гагарина.

Ведущая YouTube-шоу Ирина Шихман подтвердила слова певицы, ответив ей, что действительно не знает.

Дайнеко, которая как раз-таки и стала финалисткой пятой «Фабрики», дала понять, что данное высказывание ее задело. Несколько часов назад в сторис певицы в Instagram появился отрывок интервью Полины Гариной с подписью «В смысле?».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о приступе Полины Гагариной, случившемся прямо на концерте.