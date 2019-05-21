«Слезы из глаз»: Гагарина рассказала о приступе во время выступления на сцене

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Певице стало плохо на музыкальном конкурсе The Singer в Китае.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Певица Полина Гагарина призналась, что одно из выступлений на музыкальном конкурсе The Singer в Китае в начале года далось ей с большим трудом. По словам артистки, на генеральной репетиции у нее случился приступ радикулита, но Гагарина не подала виду и продолжила исполнять композицию Мадонны под названием Forbidden Love.

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«Я сошла со сцены, начала разговаривать и почувствовала резкую боль. Это было так больно… Но я же терминатор. Я пришла в номер, меня натерли, положили на иголки, но на следующий день я открыла глаза и поняла: „Как я это сделаю, одному Богу известно“», — рассказала Гагарина во время интервью на YouTube-канале «А поговорить?»

Певице было настолько больно, что из глаз сами лились слезы, но пропустить заключительный прогон она не могла, поскольку это эфирная часть шоу. В результате Полина Гагарина выступила, превозмогая адские муки.

«Мне сделали заморозку, налепили тейпы, которые растягивают. Обмотали меня корсетом, потом надели мой корсет», — вспомнила она.

Китайский конкурс Тhe Singer похож на российское шоу «Голос». Проект транслируется в Поднебесной с 2013 года.

 
 
 
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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полина Гагарина победила в первом этапе Тhe Singer.

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