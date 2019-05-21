Фотоподборка: Россия разгромила Швецию на чемпионате мира по хоккею

Российская сборная на мажорной ноте завершила групповой этап чемпионата мира по хоккею 2019 года. В матче 21 мая наголову был разбит серьезнейший соперник — сборная Швеции. Шведам удалось то, что ранее на турнире получилось лишь у Латвии — забить России первыми. На седьмой минуте у скандинавской сборной отличился Габриэль Ландескуг, гол которого стал единственным в первом периоде.

Если первые 20 минут подарили шведской сборной надежду, то вторая треть матча стала сущим кошмаром — российские хоккеисты забросили им шесть безответных шайб. Отличились Анисимов, Капризов, Григоренко, суперзвездные Малкин и Овечкин, а также Евгений Дадонов, оформивший седьмую шайбу на турнире.

Игра в третьем периоде несколько успокоилась, и сборной Швеции удалась трижды поразить ворота Василевского. Это не спасло «Тре крунур» от поражения — гол Орлова и шесть шайб во втором тайме установили финальный счет — 7:4 в пользу России.

Сборная России завершила групповой этап с абсолютным показателем — 21 очко из 21 возможного. В четвертьфинале «красной машине» предстоит встретиться с США.

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