Почему Анфисе Чеховой понадобилась операция на глазах?

Анфиса Чехова следит за здоровьем и призывает к тому своих поклонников. Но вот проблему со зрением усердными тренировками в спортзале не решишь — последние годы телеведущая плавно теряла четкость зрения.

Как отмечают «Дни.ру», у Чеховой минус 2,5, поэтому она носит очки. На эту неприятную, но вынужденную меру постоянно жаловалась фанатам, причем линзы ей надоедали еще больше.

«А линзы, даже самые хорошие, сохнут в глазу, противно их оттуда доставать, а я еще частенько забываю это сделать и засыпаю прямо в них», — признавалась в сети телезвезда.

Чехова думала о лазерной коррекции зрения, но решилась на сложную операцию лишь несколько дней назад. Хирургическое вмешательство закончилось удачно. Шоувумен призналась, что все прошло очень быстро и без осложнений.

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В первый вечер мир вокруг Чеховой был «в расфокусе», вчера — «будто в тумане». Все это время она находилась дома в больших темных очках. Телеведущая надеется, что скоро ее зрение придет в норму.