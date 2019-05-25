Новая порция шпагатов от Анастасии Волочковой! И горизонтальный, и вертикальный. Самые свежие перформансы скандальной балерины — в программе Пятого канала «Светская хроника»!

Волочкова снова побывала на Мальдивах. Привезла откровенные купальники и солнечные очки в стразах и с головой окунулась в атмосферу отдыха.

Анастасия Волочкова: «Мои золотые, хочу поделиться с вами такой красотой. Посмотрите, в какой атмосфере мы находимся. Порадуйтесь, пожалуйста, за нас, а я порадуюсь за вас. Я вас очень сильно люблю. И передаю вам мальдивский привет от всего моего чистого сердца».

Последний раз Волочкова отдыхала на Мальдивах во время новогодних каникул. Более того, тогда балерина заявила, что переезжает сюда на постоянное место жительства. Правда, это был другой остров со сложным названием Ооколуфенолу.

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Анастасия жила на вилле с открытым бассейном, верандой, зоной барбекю и частным пляжем с белоснежным песком. Стоимость проживания составляла около 40 тысяч рублей в день. Весь уикенд обошелся балерине в полмиллиона! Но хозяин отеля, узнав, что русская артистка хочет поселиться здесь навсегда, пообещал хорошую скидку.

Алессандро Аззола, владелец отеля: «Будьте осторожны, друзья из России, Анастасия влюбилась в это место! Она может остаться здесь на один или даже два года. И тогда Россия потеряет такую потрясающую женщину!».

Волочкова, которая не может жить без бани, даже решила построить здесь русскую парную. Но либо что-то с баней не заладилось, либо о цене не договорились. Анастасия улетела в Москву. А на майских каникулах вновь прибыла на Мальдивы. Но только уже на другой остров под названием Кудафуши.

Здесь обстановка более скромная. Виллу можно снять за 24 тысячи рублей в сутки. Дом с собственным бассейном обойдется в сумму около 30 тысяч. Именно такой и выбрала Анастасия Волочкова. На этот раз балерина сэкономила. На острове есть и более дорогие номера: например, бунгало прямо в океане стоит более 40 тысяч рублей.

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Анастасия, как и в прошлый раз, разгуливает по пляжу на каблуках, делает соблазнительные фотографии и даже зажигает на дискотеках с местными мужчинами, выкладывая видео в Instagram. Волочкова не обращает внимания на язвительные замечания в свой адрес и продолжает отдыхать с размахом. После всех дискотек исполняет балетные па. Анастасия даже решила устроить мастер-класс для желающих научиться ее фирменному шпагату.

«Дорогие мои, привет. Если вы отдыхаете на нашем мальдивском острове, то я в три часа вас жду по нашему времени местному в спортивном зале. Давайте позанимаемся. Хватит лениться. Я научу вас делать свои шпагаты».

Если на новогодних каникулах Волочкова отдыхала со своим бойфрендом, о чем постоянно писала у себя на странице в соцсети, то в этот раз балерина приехала одна, оставив любимого в Москве. Но несмотря на это, отпуск балерины привлек не меньше внимания, чем предыдущий. Ее фото собирали тысячи лайков. Волочкова в очередной раз подтвердила свое звание королевы интернета и шпагата.

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