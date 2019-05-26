Басков записал клип «Караоке». Он длится 21 минуту

Новый сенсационный клип от Николая Баскова! Главный тенор России представил в интернете очередное видеотворение на песню «Караоке». Это даже не клип, а 20-минутный мини-фильм. Подробности — в сюжете программы Пятого канала «Светская хроника».

Иосиф Пригожин, продюсер: «Его цель была не использовать публичных героев, а сделать индийское кино в стиле караоке, так, собственно, и называется песня. Вот он в стиле караоке всех и собрал».

В клипе Басков снял своих коллег по цеху: Иосифа Пригожина, Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Дмитрия Маликова. По сюжету действие происходит на съемочной площадке во время работы над новым клипом Николая. Сценарист и режиссер в процессе работы неоднократно меняют концепцию клипа. То снимают ролик в стиле индийского кино, то русской народной сказки.

Дмитрий Литвиненко, режиссер клипа: «Не было цели ни сделать самый длинный клип, ни сделать самый звездный клип, потому что у нас 12 героев. Цели не было ставить какие-то рекорды, мы об этом не говорили. Мы говорили, что нужно сделать классную историю, которая нам самим нравится, нас самих зацепит. Мне кажется, что получилось как минимум не стыдно».

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Вдруг Николай играет супермена, вдруг дерется в космосе с Дартом Вейдером. Одним словом, целый калейдоскоп из разных жанров, и при каждом удобном случае — реклама. Много рекламы.

Алексей Локонцев, маркетолог: «Я думаю, что Коля хотел показать это всей России. Что ребята, хватит, хватит уже снимать, зарабатывать главные деньги. <...> Коля взял хорошую тему: всех высмеять за такую рекламу, это прямо хорошо».

А в финале певец сделал своеобразную ремарку — напоминание о прошлогоднем скандальном клипе «Ибица». Сидя за столом с Филиппом Киркоровым, Басков смотрит телевизионную программу, в которой его новый клип называют «феерическим провалом». Но в этот раз извиняться Баскову, кажется, не за что. Он всего лишь показал, что умеет смеяться над собой.

Николай Басков, Народный артист РФ: «Я всегда был разнообразным. Во мне есть кураж. Вот это ощущение полного комплекта всего. Я и востребован, и популярен, и хорошо зарабатываю, и помогаю, и умею гулять и отдыхать. Я перешел в стадию, когда я удовлетворен всем тем, что у меня есть».

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Правда, мнения поклонников о новом творении золотого голоса России разделились. Одни пользователи назвали видео угарным и смешным. Другие возмутились его пошлостью, обозначив клип как «яркий пример деградации искусства».

Алексей Остудин, музыкальный критик: «Это, конечно, не имеет никакого отношения к эстрадному искусству, это реклама. Это имеет отношение к рынку рекламы. Проблема заключается в том, что весь этот хайп, он, собственно, затмил творчество, к сожалению, во многих случаях. И люди делают в основном то, что будут обсуждать».

Тем не менее это первый в истории российского музыкального клипмейкерства мини-фильм. И в этом Николай Басков уже оригинален! Он продолжает эпатировать публику, составляя реальную конкуренцию молодому поколению артистов.

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