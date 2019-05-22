Высокие технологии на страже порядка: Полиция тестирует распознавание лиц

, 8:22 Эфирная новость 154

Российские правоохранители вскоре вооружатся системами, позволяющими автоматически засекать нарушителей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Российская полиция начала тестирование мобильных камер для распознавания лиц. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в МВД.

Новый гаджет разработала российская компания. Он крепится на куртку полицейского и сканирует лица прохожих. И если испытания пройдут успешно, эти камеры будут встроены в портативные видеорегистраторы, которыми стражи порядка уже пользуются.

Ожидается, что функция распознавания лиц может пригодиться росгвардейцам, пограничникам и даже контролерам в общественном транспорте, что, кстати, серьезно осложнит жизнь любителям проехать «зайцем».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России тестируют виртуальные сим-карты.

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