Высокие технологии на страже порядка: Полиция тестирует распознавание лиц

Российская полиция начала тестирование мобильных камер для распознавания лиц. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в МВД.

Новый гаджет разработала российская компания. Он крепится на куртку полицейского и сканирует лица прохожих. И если испытания пройдут успешно, эти камеры будут встроены в портативные видеорегистраторы, которыми стражи порядка уже пользуются.

Ожидается, что функция распознавания лиц может пригодиться росгвардейцам, пограничникам и даже контролерам в общественном транспорте, что, кстати, серьезно осложнит жизнь любителям проехать «зайцем».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России тестируют виртуальные сим-карты.