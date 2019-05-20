В России тестируют виртуальные сим-карты

, 18:24 Эфирная новость 98

Новая система будет соединяться со смартфоном при помощи уникального кода.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В России осваивают принципиально новую технологию мобильной связи. Теперь вместо привычной сменной сим-карты, пользователи смогут оценить возможности еще и виртуальной.

Правда лишь в том случае если смартфон эту функцию поддерживает. Менять в телефоне «симку» не придется. А чтобы подключится к выбранному оператору, достаточно ввести специальный код.

Пароли начнут выдавать при предъявлении паспорта. Сейчас метод изучают в полиции и ФСБ, после их заключения систему запустят в тестовом режиме. Впрочем, полностью отказываться от сим-карт на обычных пластиковых носителях провайдеры пока не планируют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о создании Xiaomi «умной» кормушки для кошек и собак.

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