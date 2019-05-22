Видео: россияне дружно ринулись продавать смартфоны Huawei

Российские потребители массово избавляются от смартфонов марки Huawei. Как сообщают представители сервиса «Юла», количество частных объявлений о продаже этих гаджетов выросло за сутки на 11%.

Потеря потребительского интереса к марке, вероятно, связана с отказом Google от сотрудничества с компанией Huawei. В середине мая 2019 корпорация заявила, что мобильные телефоны Huawei больше не будут получать лицензионные обновления платформы Android.

При этом в самой азиатской компании потери интереса к марке не зафиксировали — продажи смартфонов остаются на прежнем уровне.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Google отказался от сотрудничества с Huawei в связи с указом президента США Дональда Трампа о запрете на использование гаджетов этой марки.