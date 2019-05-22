Видео: автобус с россиянами перевернулся в центре Италии

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Предварительно, в нем находилось от 50 до 60 туристов из России.

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Фото, видео: sienanews.it, lanazione.it

Серьезная авария произошла в среду, 22 мая, в центре Италии в регионе Тоскана. В районе города Сиена на седьмом километре трассы между Монтериджиони и Бадессе перевернулся автобус, который перевозил российских туристов.

По разным данным в нем могло находиться от 50 до 60 граждан России.

На месте работают экстренные службы — прибыли спасатели, пожарные, полицейские, медики и спасательный вертолет. Предварительно, жертв в результате ДТП нет. Около четырех человек получили легкие ранения.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Местные СМИ сообщают, что водителя проверяют на употребление алкоголя. Также рассматривается версия ухудшения здоровья, дорожного покрытия после дождей или он просто заснул за рулем.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места ДТП с россиянами.

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