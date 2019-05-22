У жены вратаря «Порту» Искера Касильяса обнаружили рак

У жены голкипера популярного португальского футбольного клуба испанского происхождения Искера Касильяса диагностировано онкологическое заболевание. Об этом рассказала сама супруга вратаря Сара Карбонеро. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

Instagram @saracarbonero

По ее словам, у нее рак яичников, который удалось обнаружить на ранней стадии. Женщину уже прооперировали. Как сообщила Сара, чувствует она себя хорошо. Но, как объяснили ей врачи, впереди ее ждет долгий процесс лечения.

Сара рассказала, что ее семью ждут довольно трудные времена, но близкие оказывают ей поддержку и она уверена, что с их помощью она справится.

Сара попросила журналистов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и в ближайшее время не беспокоить ее.

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