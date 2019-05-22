У жены вратаря «Порту» Искера Касильяса обнаружили рак

, 14:04 37

Семью испанского вратаря португальского футбольного клуба ждет трудное время.

Фото: Instagram @saracarbonero

У жены голкипера популярного португальского футбольного клуба испанского происхождения Искера Касильяса диагностировано онкологическое заболевание. Об этом рассказала сама супруга вратаря Сара Карбонеро. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

Instagram @saracarbonero

По ее словам, у нее рак яичников, который удалось обнаружить на ранней стадии. Женщину уже прооперировали. Как сообщила Сара, чувствует она себя хорошо. Но, как объяснили ей врачи, впереди ее ждет долгий процесс лечения.

Сара рассказала, что ее семью ждут довольно трудные времена, но близкие оказывают ей поддержку и она уверена, что с их помощью она справится.

Сара попросила журналистов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и в ближайшее время не беспокоить ее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том как звезда российской эстрады Наталья Сенчукова смогла победить рак.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.54
0.05 71.97
0.01
Гороскоп на 22 мая: Весы, вас ждет «горячий» сюрприз

Последние новости

14:04
У жены вратаря «Порту» Искера Касильяса обнаружили рак
13:49
«Не удобно!» — Владимиру Зеленскому не понравилось президентское кресло — видео
13:39
«Для меня это новость» — представитель Вилли Токарева о его госпитализации
13:30
Видео: Камеры сняли падающий метеорит в Австралии
13:21
СК РФ установил владельца приземлившегося на пляже вертолета в Ленобласти
13:06
В Казани проходит «олимпиада рабочих рук» — WorldSkills-2019
12:51
Потерпевший сообщил — звуковая сигнализация во время пожара в «Зимней вишне» не сработала
12:43
Один погиб и 10 россиян пострадали в ДТП с автобусом в Италии
12:31
Снова вместе? Актеры Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вдвоем
12:24
Видео: автобус с россиянами перевернулся в центре Италии
12:17
Автобус с туристами перевернулся в Италии — среди них могут быть россияне
12:11
Столичные полицейские накрыли подпольный цех с парфюмерией
11:47
Видео: разлив брома произошел в «Сколково»
11:44
Видео: Сенатора Арашукова лишили полномочий досрочно
11:34
Сильные проливные дожди затопили город Благовещенск в Амурской области
11:19
«Ты — кладезь!»: Виторган высмеял рассуждения Собчак о добре и зле
11:00
Назло стереотипам: три неожиданных профессии с зарплатой до 500 тысяч
10:54
Видео: Охотники за «яблоками» дерзко ограбили салон связи в Петербурге
10:48
Представлен первый MacBook Pro с восьмиядерным процессором — фото
10:34
Режим КТО снят: ликвидированные в ходе перестрелки бандиты планировали теракт

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Парусник «Россия» — главный символ «Алых парусов» — примеряет алые паруса

Корабль с гордым именем «Россия» вошел в Кронштадт 16 мая и уже примерил алые паруса. А 21 мая парусник поменял место стоянки, пройдя из форта «Константин» на набережную Лейтенанта Шмидта.

5-tv.ru

Пресса о компании

Парусник «Россия» прибыл в центр Петербурга для участия в празднике «Алые паруса»

Ветер сможет разогнать корабль до максимальной для парусных судов подобного класса скорости.

5-tv.ru

Реклама