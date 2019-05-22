Один погиб и 10 россиян пострадали в ДТП с автобусом в Италии

Один человек погиб, еще десять россиян пострадали в ДТП в центре Италии с туристическим автобусом. Об этом ТАСС подтвердили в российском посольстве.

Информация о количестве находившихся в нем пассажиров постоянно разнится — от 30 до 60 человек. Предварительно, они все граждане России. Однако в одном из СМИ появилось сообщение, что среди них могут быть представители грузинской, казахской и армянской национальностей. Количество россиян уточняется.

«В посольство поступил сигнал от Департамента гражданской защиты Италии о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса, на борту которого, по предварительным данным, находились 60 человек, предположительно граждан РФ. Один человек погиб, 10 пострадали», — цитирует ТАСС дипредставительство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус с туристами перевернулся днем в среду, 22 мая, в регионе Тоскана — в районе города Сиена на седьмом километре трассы между Монтериджиони и Бадессе