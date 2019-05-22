Матвиенко высказалась по украинскому референдуму об отношениях с Москвой

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по взаимоотношению Москвы и Киева.

Спикер Совфеда отметила, что новым украинским властям для мирного решения конфликта на юго-востоке страны следует сесть за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР.

«Никакой внешний игрок не позволит решить эту задачу», — заявила Матвиенко.

Она подчеркнула, что идея о референдуме не должна превращаться в популизм. По мнению сенатора, Киеву следует сформулировать приоритеты во внутренней и внешней политике и донести из до граждан. Матвиенко добавила, что Москва приветствует любые шаги по восстановлению исторических и братских отношений с Украиной. Вместе с тем, в Кремле не хотят, чтобы киевские власти перекладывали ответственность за внутренние проблемы страны на Россию.

«Мы не воевали с Украиной, у нас нет никакого конфликта, вмешательства во внутренние дела», — пояснила спикер Совфеда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах последних пяти лет на Украине, которые подвели лидеры России, Франции и Германии.