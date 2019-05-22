Полковника ФСБ Чекалина подозревают в мошенничестве почти на полмиллиарда

Задержанный по делу о взятках полковник ФСБ Кирилл Чекалин стал фигурантом еще одного уголовного дела — мошенничества в особо крупном размере, передает «Интерфакс».

Об этом стало известно из материалов Мосгорсуда, где рассматриваются апелляционные жалобы других подозреваемых в мошенничестве на сумму 490 миллионов рублей — бывших офицеров ФСБ Васильева и Фролова. Глава Следственного комитета РФ Александра Бастрыкин поручил расследование уголовного дела управлению СК по особо важным делам.

Глава банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин был задержан 25 апреля и арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео обысков у фигурантов громкого дела, в ходе которых было обнаружено 12 миллиардов рублей.