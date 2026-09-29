Взрыв на пиротехническом заводе в Кубринске унес жизни 14 человек

Большая трагедия произошла в Ярославской области. По последней информации, в результате сильного пожара на пиротехническом заводе погибли 14 человек. Взрывной волной задело девять домов в селе, большая часть Кубринска оказалась обесточена. На месте ЧП работает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

В начале Ярославская область, где прямо сейчас разбирают завалы после мощного взрыва на пиротехническом заводе. Сотрудников эвакуировать не успели. На данную минуту известно о 14 погибших. Единственный выживший сейчас находится под наблюдением врачей. Взрывной волной задело девять домов в селе, большая часть Кубринска оказалась обесточена. При этом на месте ЧП продолжают раздаваться хлопки. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев расскажет, что прямо сейчас там происходит.

Клубы дыма, хлопки петард, разбитые дома и кирпичи под ногам. Последствия взрыва завода пиротехники в Кубринске больше напоминает последствия обстрела. Все приходится делать на ощупь и при свете фонарика. Сразу после взрыва во всем поселке пропал свет.

По одной из версий, завод по производству петард «Салют Юг» мог загореться из-за короткого замыкания. Огонь быстро распространился на два близлежащих здания, где хранилась пиротехника, что привело к мощному взрыву. В производственном цеху в этот момент находились 15 человек. 14 погибли в пожаре, один рабочий был госпитализирован.

Взрывом были повреждены девять жилых домов. Вот как сейчас выглядят здания, которые находились в десятках метров от взрыва.

Не исключено, что трагедии могло бы и не быть, если бы руководство завода вовремя приняло меры по устранению нарушений в работе электрооборудования. Два года назад на предприятии проходила внеплановая проверка. Тогда были выявлены нарушения и заводу предъявили предостережения.

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