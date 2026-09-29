Что забыла на могиле Егора Летова свиная голова?

Могилу Егора Летова осквернили в Омске

В Омске сегодня наделала шуму свиная голова. Началось все вот с этой фотографии: часть туши лежит на могиле известного музыканта Егора Летова. Поклонники возмутились, полиция бросилась осматривать кладбище. Но голову так и не нашли. И теперь эту историю проверяют не только на предмет вандализма, но и на подлинность! Что, если никакой головы не было? Наказуемо ли искусственно созданное осквернение могилы? Разбирался корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Важные кадры для всех поклонников Егора Летова, у кого есть интернет. Его могила в Омске на Старо-Восточном кладбище сейчас выглядит вот так. То есть, как обычно и выглядела — никаких следов осквернения. И никакой свиной головы. А вот кадры, что разлетелись по соцсетям.

Свиная голова с красной книжечкой во рту, надписи, в том числе и на латыни. Жутко и скандально. Вот только скандал этот какой-то сетевой. В кладбищенской сторожке о нем не слышали.

«Ни мы, ни пацаны, ничего не видели. Никто не обращался, а написали, что пришли сюда, попросили голову убрать с могилки», — говорят местные.

Могут ли эти кадры быть фейком? Конечно, ведь в какое время живем?

«Провокация, по-моецм, очевидная. Непроверенный фек и фикция», — считает директор «Гражданской обороны» и глава фонда наследников «Сияние» Сергей Попков.

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