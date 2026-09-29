Хакеры атаковали рестораны: сеть «Додо Пицца» заявила о взломе ее IT-системы

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам, телефонам и другим данным части клиентов.

Какие данные сети «Додо Пицца» похитили хакеры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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«Додо Пицца» подверглась кибератаке, данные клиентов могли оказаться в доступе

Сеть пиццерий «Додо Пицца» столкнулась с кибератакой на свою IT-инфраструктуру. В результате злоумышленники могли получить доступ к персональным сведениям части клиентов, сообщили в пресс-службе компании на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Речь идет об именах, адресах электронной почты, телефонах, датах рождения, адресах доставки и составах заказов.

Как отметили представители «Додо Пиццы», кибератака случилась дважды за два дня. В организации также отметили, что об инциденте уведомлены соответствующие органы, в частности Роскомнадзор.

«Команда информационной безопасности делает все, чтобы такого больше не повторилось. А пока хотим открыто рассказать, какие данные части наших клиентов могли оказаться в доступе», — говорится в заявлении компании.

В «Додо Пицце» подчеркнули, что платежные данные остаются в безопасности — они не хранятся в системе. Доступ злоумышленников уже заблокирован, проводится внутренняя проверка. Кроме того, клиентов предупредили, что в приложении и на сайте возможен выход из учетной записи: это одна из мер по защите аккаунтов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с начала голосования 18 сентября в России были зафиксированы более трех тысяч волн DDoS-атак на цифровую инфраструктуру избирательной системы. Также произошла диверсия на линии связи на Дальнем Востоке.

Последствия устранили в течение часа, поэтому многие сбой не заметили. Попытка вывести из строя оптоволоконные линии была предпринята на Сахалине и в Хабаровском крае. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова отметила, что государство сохранило устойчивость, несмотря на попытки сорвать выборы и санкционное давление.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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