Собянин наградил сотрудников туристической отрасли Москвы

Собянин наградил девять сотрудников индустрии гостеприимства и туризма Москвы

В честь Всемирного дня туризма мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды сотрудникам индустрии гостеприимства, в числе которых отельеры, руководители московских туроператоров, экскурсоводы и другие представители сферы. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

«Вручаем премию Москвы в области туризма с 2004 года лучшим мероприятиям и проектам, которые повышают качество туристической инфраструктуры и услуг. По итогам 2026 года денежную награду получили девять лауреатов», — написал Собянин.

Он добавил, что город активно поддерживает развитие туризма и создание современной инфраструктуры впечатлений, а также расширяет международное сотрудничество. Одним из значимых событий стала «Московская масленица в Пекине», собравшая за четыре дня почти полмиллиона посетителей.

В 2026 году экосистема Discover Moscow пополнилась арабской, вьетнамской и турецкой версиями сайта, а также печатным гидом на английском и китайском языках. На Ленинградском вокзале заработал туристический центр «Москва», привлекший около 150 тысяч гостей. Всего в городе функционируют шесть стационарных туристических центров.

Кроме того, в Москве трудятся свыше 2,2 тысячи сертифицированных гидов, предлагающих экскурсии более чем на 20 языках. С начала года открылись две четырехзвездочные и одна пятизвездочная гостиницы, а общее количество классифицированных средств размещения в городе превышает 2,3 тысячи.

Также с 2023 года реализуется проект «Московская школа гостеприимства», уже обучившая более семи тысяч человек. Ежегодно присуждается премия «Путеводная звезда», обладателями которой уже стали 388 лауреатов. Прием заявок на эту премию еще идет — он завершится 9 октября.

Ранее, писал 5-tv.ru, Московской электронной школе исполнилось десять лет. Проект запустили в 2016 году как электронный дневник, журнал и библиотеку материалов, а сейчас это крупнейшая цифровая образовательная платформа. В прошлом учебном году к дневнику обратились более полутора миллиардов раз.

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