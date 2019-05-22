Новую систему распознавания лиц протестировали в Казани

Мобильную новинку в среду, 22 мая, презентовали в Казани. Там проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Участники и гости смогли на себе проверить работу камер. Все тесты прошли удачно. Интеллектуальная система распознала каждого.

Здесь же можно было узнать технические детали: эффективная дальность съемки — четыре метра, батарея держит заряд — до восьми часов, причем аккумулятор можно поменять не выключая гаджет. Как говорят разработчики, умное оборудование без труда сочетается с обычными солнечными очками. Таким образом, от взора правоохранителей злоумышленники точно не спрячутся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как тестирование новой системы проходит у российских правоохранителей.