«Локомотив» переиграл «Урал» и завоевал Кубок России по футболу

Московский «Локомотив» стал восьмикратным обладателем Кубка России по футболу, переиграв в финале екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 27-й минуте забил полузащитник Игорь Баринов с подачи Мануэла Фернандеша. Встреча проходила в Самаре.

«Железнодорожники» стали восьмикратными обладателями этого трофея в новейшей истории России. Для главного тренера команды Юрия Семина Кубок стал шестым в карьере.

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