В сети сравнили почерк Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Кто выиграл?

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Малоизвестный факт: герцогиня Сассекской раньше работала специалистом по каллиграфии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @RE_DailyMail, @SPerryPeoplemag

В сети не перестают сравнивать Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Поводом для сплетен становится все: начиная с нарядов и заканчивая личной жизнью королевских особ. Поклонники убеждены: герцогиня Сассекская пытается во всем превзойти соперницу и, кажется, ей это даже удается.

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Благодаря своему скрытому таланту, супруга принца Гарри стала однозначной победительницей нового «соревнования», которое устроили пользователи сети между двумя британскими красавицами. На просторах интернета почитатели королевской семьи нашли образцы почерка Маркл и Миддлтон и решили сравнить.

Супруга принца Уильяма продемонстрировала свои каллиграфические навыки на бумажной записке, оставленной на выставке цветов Королевского общества садоводов. Пользователи сочли, что Кейт выводит буквы достаточно изящно, однако идеальным назвать ее почерк нельзя. Об этом пишут Дни.ру.

По мнению поклонников, образцом для подражания является Меган. Во время благотворительного рождественского визита в один из британских домов герцогиня Сассекская написала на праздничном украшении из бумаги: «С Рождеством. С любовью, Меган». Почитатели королевской семьи были восхищены ее каллиграфическим талантом.

Оказалось, умение выводить аккуратные буквы у супруги принца Гарри появилось довольно давно. Раньше она даже преподавала искусство красивого письма частным клиентам в компании Paper Source.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон сблизились после рождения принца.

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