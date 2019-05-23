Не потянула Вrехit. Британский премьер уже завтра может подать в отставку

Тереза Мэй уже завтра, 24 мая, может подать в отставку. Сенсационную новость сообщила британская The Times со ссылкой на источники в Кабмине.

По данным издания, премьер Великобритании окончательно утратила контроль над ситуацией по Brexit: любое ее предложение решительно отвергается правительством. Именно поэтому Мэй и уходит. Ожидается, что объявит об этом она сразу после встречи с представителями Консервативной партии.

Журналисты отмечают: выбора у главы британского правительства действительно уже нет. Жирную точку в своей карьере поставила она сама, когда пообещала депутатам голосование за повторный референдум по Brexit в обмен на поддержку сделки с ЕС. Именно тогда от Мэй стали отворачиваться даже ее сторонники.

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